Jovem preso por tráfico de drogas e corrupção de menor

CARATINGA – Em uma ocorrência registrada na noite de domingo (17) na rua José Carlos Pereira, bairro Nossa Senhora Aparecida, a Polícia Militar prendeu um jovem, 18 anos, acusado de tráfico de drogas e corrupção de menores. Durante a ação, os militares recolheram 49 pedras de crack, R$ 1.332,00, um aparelho celular, uma faca e materiais para embalar droga. Um menor, 17, foi apreendido.

Durante operação no bairro Nossa Senhora Aparecida, a PM recebeu informações que os autores alugaram um imóvel para comercializar drogas e, que um deles seria suspeito de efetuar disparos de arma de fogo em via pública. Os policiais localizaram os denunciados. Com o jovem foi encontrada a quantia em dinheiro. Enquanto isso, os militares viram o menor embalando drogas no interior da casa. Diante dos fatos, a equipe policial adentrou o imóvel e realizou a apreensão dos materiais.

Os envolvidos foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil.