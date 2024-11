Jovem preso por tentativa de homicídio e tráfico de drogas

REDUTO – Na tarde deste domingo (3), uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um jovem, 25 anos, suspeito de tentativa de homicídio e tráfico de drogas. O caso ocorreu na avenida Fernando Maurilio Lopes, no centro de Reduto.

Segundo informações, o autor teria disparado uma arma de fogo contra um jovem de 19 anos, próximo ao Bar Estação. As equipes da Polícia Militar montaram um plano de ação e conseguiram localizar o autor nas imediações do local. Ao perceber a presença policial, o homem tentou fugir, mas foi contido e preso.

Durante a abordagem, foi apreendido com o autor um revólver calibre .22 com quatro munições intactas e três deflagradas. Em diligências na residência dele, os policiais encontraram ainda sete pedras brutas de crack e uma porção de cocaína. O autor confessou a posse dos entorpecentes e afirmou que efetuou os disparos após um desentendimento com a vítima, que teria o agredido fisicamente. Ele foi preso e encaminhado para delegacia de Polícia Civil.

A vítima foi atingida por dois disparos, um na parte posterior da cabeça e outro no ombro, sendo socorrida e internada em estado estável no Hospital César Leite, em Manhuaçu.

“A comunidade pode contribuir com informações sobre casos semelhantes, denunciando anonimamente pelo Disque Denúncia Unificado, 181 ou pelo 190”, informa a PM.