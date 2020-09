Jovem preso por receptação de motocicletas em Ipanema

IPANEMA – Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Militar na noite desta última segunda-feira (14), no município de Ipanema, acusado de receptar motocicletas.

Durante a operação “Cavalo de Aço”, militares passaram próximo à rua Waldemar Cialdino, no bairro Nova Cidade, onde reside o suspeito, quando viram no quintal a motocicleta Honda XRE de cor preta. Pelo fato do jovem ser suspeito de envolvimento em crimes, a polícia realizou uma pesquisa da motocicleta, detectando que a placa afixada nela não a pertencia, sendo de outro veículo.

Os militares constataram ainda que se trata de uma motocicleta Honda XRE de cor branca de Ipatinga, que foi furtada no último dia 13 de setembro no córrego Brejão, zona rural de Simonésia.

Também foi localizada a motocicleta Honda CG sem placa de identificação, com numerais do chassi e motor suprimidos, apresentando sinais de que foi pintada recentemente.

O jovem disse que não tinha documento desta moto, então a PM suspeitou que pudesse ser produto de furto.

A polícia conseguiu descobrir que a moto havia sido furtada em Ipanema no último dia 2 de setembro.

Nos fundos do quintal da casa do suspeito, a PM localizou duas latas de tintas spray de cores branca e preta, que provavelmente foram utilizadas nas alterações das cores das duas motocicletas.

O jovem foi preso em flagrante delito e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil. As motocicletas foram apreendidas e removidas pela empresa rebocadora.