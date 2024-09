Jovem preso por porte ilegal de arma em Raul Soares

Ele confessou que tinha a intenção de matar um desafeto

RAUL SOARES – Nesta quinta-feira (19), a Polícia Militar prendeu um jovem, 21 anos, por porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência foi registrada em Raul Soares e o rapaz confessou que tinha a intenção de matar um desafeto.

No último domingo (15), a PM registrou ocorrência de homicídio tentado na rua São Sebastião, centro de Raul Soares. Nessa ocasião, um autor de 18 anos, que estava na garupa de uma moto, efetuou disparos contra vários adolescentes e conseguiu fugir após o crime.

Naquela oportunidade ninguém foi alvejado e o condutor da moto, juntamente outro homem, que revidou aos disparos, foram presos. Além da moto, um revólver cal 32 e munições foram apreendidos.

Nesta quinta-feira (19), a Sala de Operações recebeu uma ligação anônima informando que o autor que conseguiu fugir e outro comparsa estariam planejando matar um indivíduo algoz do tráfico. A denúncia ainda apontava que eles estariam de posse de um revólver e efetuando disparos na vila Barbosa.

Imediatamente foi organizada operação no referido bairro, onde buscas foram feitas em diversos pontos como lotes vagos, vielas e praças. Em determinado momento as equipes fizeram o cerco e conseguiram prender um autor portando um revólver calibre 32 com alguns cartuchos deflagrados e um intacto.

Ao ser preso, ele confessou que realmente iria matar um outro homem seu desafeto por tráfico de drogas. O jovem foi levado para Delegacia de Polícia Civil.