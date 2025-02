Jovem preso por furto de motocicleta

MANHUAÇU – Um indivíduo, 26 anos, foi preso nesta terça-feira (11) acusado de furtar uma motocicleta. A ocorrência foi registrada na avenida Agenor de Paula Salazar, bairro Ponte da Aldeia, em Manhuaçu.

A PM foi acionada para atender ocorrência de furto de motocicleta. Segundo a vítima, ela estacionou sua motocicleta XTZ250 Lander na via pública e, após um tempo, percebeu o furto. Durante as buscas, a PM identificou que o veículo havia seguido sentido a cidade de Reduto, sendo acompanhado por outra motocicleta.

As equipes policiais iniciaram o rastreamento e constataram que a motocicleta de apoio, uma CB300, pertencia a um homem de 26 anos, sendo abordado e preso e a motocicleta utilizada no apoio apreendida e encaminhada ao pátio credenciado do Detran. Em continuidade às diligências, verificou-se também que a placa da motocicleta furtada havia sido alterada, não sendo localizada até o final desta edição.

O autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para demais providências.