Jovem preso pela PRF por porte ilegal de arma de fogo

CARATINGA – No início da madrugada desse último domingo (13), em fiscalização de apoio a orientação de trânsito, em função do show musical que ocorria no perímetro urbano da BR-116, KM 523, a Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada a um veículo Fox, porém o condutor não obedeceu e fugiu.

Os policiais notaram que havia mais um passageiro no banco do carona e as duas viaturas que estavam de serviço iniciaram o acompanhamento tático.

De acordo com informações da PRF, durante a fuga o condutor do veículo passou próximo a aglomeração do show em alta velocidade, perto das pessoas que estavam na entrada do evento, colocando diretamente a vida destas em risco. A fuga continuou por 14 quilômetros sentido a cidade de Ubaporanga, fazendo inúmeras ultrapassagens sem se importar se vinha veículo em sentido contrário. O motorista transitou pela contramão por mais de um quilômetro na contramão de direção com grave risco a vida dos demais usuários que transitavam pela via.

No município de Ubaporanga, o condutor do veículo perdeu o controle direcional e colidiu contra o canteiro de entrada da cidade e rapidamente dois ocupantes desembarcaram, sendo que o condutor pulou o muro de um lote vago e logo em seguida pulou os quintais das casas adjacentes fugindo. O passageiro de 24 anos, residente em Caratinga foi detido.

Durante a revista no carro foi localizada uma arma de fogo calibre 38 municiada com seis munições.

O condutor mesmo com rastreamento não foi localizado. O passageiro disse que tinha conhecido o motorista recentemente e apenas o primeiro nome, sendo ele identificado pela polícia.

O proprietário do veículo foi contatado e informou ser dono de loja de carro, e que vendeu o carro para a pessoa citada pela PRF, mas não tinha os dados referentes a venda e nem a identificação civil do comprador, mas compareceu ao posto PRF explicando a situação. O veículo foi encaminhado ao pátio da PRF e a arma juntamente com o passageiro encaminhados à delegacia de Polícia Civil para providências.