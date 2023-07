Jovem preso com arma de fogo e carro clonado

CARATINGA – Um homem, 21 anos, foi preso nessa quinta-feira (20) com arma de fogo e um veículo clonado.

A Polícia Militar tomou conhecimento que havia um automóvel, placa RUE-5F50, provavelmente clonado circulando pelas ruas de Caratinga. O carro foi localizado na rua Antônio Cimini no bairro Santa Zita, sendo que o autor ao perceber a ação da Polícia Militar, fugiu acessando um lote vago, pulando o muro, sendo alcançado e preso.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual auxiliou na verificação das características do veículo, sendo constatado que realmente tratava-se de um automóvel clonado.

Durante busca no interior do veículo Gol foi localizado no carpete do banco traseiro, um revólver carregado com seis munições calibre 38. O autor foi preso em flagrante e veículo apreendido.