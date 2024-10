Jovem morre em acidente na estrada de Pingo-d’Água

Um acidente foi registrado na madrugada deste domingo (20) na LMG-759, que dá acesso ao município de Pingo-d’Água, com a morte de um jovem.

Segundo informações preliminares, o condutor de um Honda City, Pedro Augusto Souza Gonzaga, de 22 anos, perdeu o controle e capotou fora da pista. O jovem era residente no cento de Pingo-d’Água. Ele estava sozinho no carro e voltava para casa, quando perdeu o controle do veículo e capotou.

O City bateu em uma árvore e caiu capotado em um barranco, próximo à fazenda Palmeiras. O corpo foi levado para o Posto Médico Legal (PML) em Ipatinga. A notícia está em apuração e mais informações serão divulgadas posteriormente.

Fonte: Diário do Aço