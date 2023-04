Jovem morre em acidente de moto na zona rural de Ubaporanga

O jovem Ailton Júnior Souza morreu depois de se envolver em um acidente de moto na noite desse domingo(23), em São Sebastião do Batatal, zona rural de Ubaporanga.

Uma testemunha relatou que se encontrava na sacada de sua residência e viu o momento exato do acidente automobilístico em que duas motocicletas colidiram frontalmente, sendo uma Honda CG 125 conduzida por um jovem de 24 e outra Honda CG 150 pilotada por Ailton.

Populares retiraram as motocicletas de cima das vitimas e estas foram socorridas pelos bombeiros voluntários, ambulância municipal e veículo particular.

Os envolvidos além de vitimas figuram como autores e infratores de crime: sendo a passageira vítima, autora de entrega de direção, e os condutores de dirigir veiculo gerando perigo de dano.