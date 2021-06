Jovem morre e outras quatro pessoas ficam feridas em acidente em São Sebastião do Anta

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Willian Alves Oliveira Martins Santos, de 27 anos faleceu, e outras quatro pessoas ficaram feridas em um grave acidente que aconteceu na noite desse domingo (13), no KM 22, na LMG-823, em São Sebastião do Anta.

A colisão frontal envolveu uma caminhonete S10 conduzida por Jaques Vieira Teodoro, 30 e o Polo, dirigido por Willian, que com o impacto acabou ficando preso às ferragens.

O Polo era ocupado por quatro pessoas e a caminhonete apenas pelo condutor. Por causa do impacto da colisão, partes dos veículos ficaram espalhadas pela pista, que precisou ser interditada.

As vítimas feridas foram socorridas por ambulâncias de São Sebastião do Anta e encaminhadas ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu no local, isolou a área e removeu o corpo de Willian ao Instituto Médico Legal, IML. O jovem residia em Inhapim. Os veículos foram retirados pelo serviço de guincho.

As causas e circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.