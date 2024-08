Jovem morre depois realizar “Grau” e bater veículo parado

SÃO JOÃO DO ORIENTE- O acidente ocorreu por volta das 20h30 dessa terça-feira(28), na rua Dom Silvério, no centro de São João do Oriente.

Informações que chegaram aos militares da referida Fração, davam conta que o condutor da moto, Otávio Ferreira Neves, de 27 anos realizava manobras perigosas “Grau”, andando de uma roda, momento em que ele perdeu o controle da moto e veio a bater de frente com um veículo que estava parado.

Quando os militares chegaram ao local ele já havia sido socorrido pela ambulância, mas devido a gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu.