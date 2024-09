Jovem morre depois de colidir a moto contra muro no bairro Esperança

CARATINGA – Antônio Gregório, 19 anos morreu em um acidente de moto no início da manhã do último sábado, no bairro Esperança. Por volta das 6h, a Polícia Militar recebeu informações que teria ocorrido um acidente de trânsito na rua Coronel Antônio Saturnino, no Bairro Esperança.

Uma equipe da Polícia Militar foi para o local e encontrou com um jovem caído ao chão, apresentando várias lesões pelo corpo e sem sinais vitais.

O Samu foi acionado sendo o óbito constatado pela médica da equipe devido aos vários traumas e ao choque.

A moto que era conduzida por Antônio não estava mais no local, mas foi possível perceber que o motociclista teria se chocado contra um muro de uma residência, indicando que ele seguia em sentido decrescente da via, e que haviam vários estilhaços do veículo na rua.

O local foi isolado até a chegada da perícia que realizou os trabalhos de praxe e o corpo foi liberado para a funerária de plantão.

O veículo que era conduzido pela vítima era uma CG 150, de cor vermelha, que posteriormente foi localizada com informações de populares no Residencial Esperança 4, sendo removida para o pátio credenciado. Foi apurado ainda que a vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação.