Jovem morre após cortar o pulso durante surto e familiar diz que houve negligência no socorro

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Breno Willian Ferreira, 19 anos, lavrador, residente no município de São Sebastião do Anta, faleceu na madrugada do último dia 6, após sofrer um surto psicótico e cortar o pulso em um vidro. Na manhã desta quarta-feira (16), Valdinê Natal da Silva, 32 anos, cunhado de Breno, procurou a reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA, alegando que houve negligência no socorro, tanto por parte da Polícia Militar, quanto pelo posto de saúde local.

Valdinê contou que no dia dos fatos, o cunhado estava surtado, não reconhecia as pessoas e tinha comportamento agressivo. “A mãe dele se trancou no quarto, eu cheguei lá, porque ela me ligou. Ele (Breno) saiu de casa e partiu pra cima de mim na rua, tentou me agredir, recuei, ele quebrou alguns vidros, cortou a mão, mas a gente não pensava que era tão grave, mas cortou o pulso. A gente não chegou perto dele porque estava muito alterado, mas vimos que estava saindo muito sangue. Tentamos entrar em contato com policiais, mas não atenderam, ligamos no posto de saúde, mas não foram. Consegui entrar em contato com um policial, mas ele disse que não trabalhava na cidade, não conseguimos contato com a polícia. Ele (Breno) estava perdendo sangue e a gente vigiando que não entrasse em casa para não agredir a mãe. Quando a ambulância veio, não tinha preparo, demorou muito, já o pegou sem vida e ele morreu a caminho do hospital de Inhapim”, disse Valdinê.

O cunhado de Breno afirmou ainda que a ambulância da prefeitura foi quando uma pessoa conseguiu falar com o prefeito Osmaninho.

POLÍCIA MILITAR

Segundo o capitão Jefferson da Polícia Militar, o fato aconteceu de madrugada quando não tinha mais policiamento lançado na cidade. “Em momento algum teve negligência da Polícia Militar, pelo horário do fato as pessoas tiveram dificuldade de acionar os policiais de São Sebastião do Anta, porque o pessoal já tinha saído de serviço, mas Inhapim foi acionado e compareceu ao local, porém o cidadão já tinha sido atendido por populares”, informou o militar.

PREFEITURA

Confira a nota na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

“A Prefeitura de São Sebastião do Anta, em resposta a acusação de que houve negligência no atendimento do cidadão Breno Willian Ferreira, 19 anos, ocorrido na noite do dia 06/06/2021, vem se manifestar para afirmar que não houve negligência no socorro, uma vez que os familiares nem chegaram a procurar ajuda no Posto de Saúde. Queremos esclarecer que no momento do ocorrido existiam duas ambulâncias disponíveis e estavam no Posto de Saúde, a técnica de enfermagem de plantão, dois motoristas plantonistas e o vigia do local e ambos alegaram que não receberam nenhum pedido de socorro ou ajuda por parte dos familiares de Breno Willian. Informamos ainda que um vizinho de Breno deixou claro que procurou o prefeito municipal, em sua residência e foi prontamente atendido tendo sido dado todo o suporte. A Secretaria de Saúde lamenta o fato ocorrido e informa que estará sempre a disposição de qualquer cidadão e de qualquer família que necessitar de atendimento médico, socorro ou transporte para outros municípios, presencialmente ou través do telefone de plantão (33)3315-7011. Nos colocamos a disposição dos familiares e da imprensa para quaisquer esclarecimentos adicionais. (Assessoria de Comunicação)