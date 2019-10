Jovem morre após ataque na zona rural de Caputira

Autores golpearam a vítima, que sofreu queda de moto

CAPUTIRA – A polícia investiga uma morte ocorrida nesta segunda-feira (28) em Caputira. O caso foi registrado no trecho de rodovia localizado no distrito de São Caetano, zona rural do município. Inicialmente o caso foi tratado como um acidente de trânsito, mas os levantamentos feitos pela Polícia Militar indicam que pode ter havido um ataque onde a vítima Talisson Cláudio Costa Mendes, 19 anos, foi agredida com pedrada e paulada. Dois suspeitos foram identificados pela Polícia Militar. A pessoa que estava na garupa da moto foi conduzida para prestar esclarecimentos, pois segundo a PM, há indícios de seu envolvimento.

ACIDENTE?

Por volta das 17h30, a Polícia Militar recebeu a informação a respeito de um acidente de trânsito no distrito de São Caetano, envolvendo uma motocicleta e seus dois ocupantes. No local os militares encontraram o condutor Talisson, que foi socorrido ao Posto de Saúde de Caputira. Já o indivíduo que estava na garupa da moto, antes da chegada da guarnição, saiu com o veículo e o deixou na casa de um colega.

Os militares localizaram este indivíduo, que apresentava várias escoriações pelo corpo. De acordo com registro policial, ele alegou que estava na garupa da moto e que Talisson perdeu o controle da direção devido à alta velocidade, vindo a cair ao chão. Perguntado sobre o motivo de ter evadido e guardado a moto, respondeu que ficou assustado e não sabia o que fazer, não relatando motivo algum.

Este indivíduo foi levado para atendimento médico, mas neste momento, os policiais foram informados que Talisson acabara de falecer.

O ATAQUE

No decorrer dos levantamentos, uma testemunha informou que minutos antes da moto conduzida por Talisson passar pelo local, havia outra motocicleta com dois ocupantes, sendo ambos magros, mas um deles tinha o cabelo pintado de amarelo. A testemunha relatou que assim que a moto pilotada por Talisson passou, um deles pegou uma pedra enquanto o outro tomou um pedaço de madeira. A testemunha frisou que o rapaz atirou a pedra contra Talisson, atingindo-o na região do tórax. Em seguida, o autor que estava com o pedaço de madeira, golpeou o motociclista. A moto caiu e Talisson e garupa vieram ao chão. Neste instante, os autores fugiram sentido a São Pedro do Avaí, distrito de Manhuaçu.

GARUPA MUDA A VERSÃO

Diante das informações, o indivíduo que estava na garupa da moto foi novamente questionado pelos militares, tendo mudado sua versão, relatado que foi até Vilanova, distrito de Manhuaçu, junto de Talisson para comprar maconha, mas na volta, ao se aproximarem de um quebra-molas, foram surpreendidos por dois indivíduos, sendo um de posse de uma pedra e outro segurara um pedaço de pau. Segundo ele, ambos atacaram Talisson, mas somente a placa de madeira atingiu o peito do jovem.

A PM recebeu a informação de que este indivíduo foi visto em São Pedro do Avaí fazendo contato com traficantes. No decorrer das diligências, os militares tomaram conhecimento que Talisson tinha uma rixa com moradores de São Pedro do Avaí por causa de mulher. Dois suspeitos foram identificados pela PM.

O homem que estava na garupa da moto foi encaminhado para prestar esclarecimentos, pois os levantamentos da PM apontaram que Talisson não tinha dinheiro e ele se propôs a emprestá-lo para comprar drogas, tendo ainda cedido um capacete para Talisson, tudo para convencê-lo a ir em São Pedro do Avaí. “Considerando que evadiu do local e tentou esconder a moto; considerando que mudou a versão dos fatos…” diz trecho da ocorrência.

Foi feito rastreamento, mas os outros dois suspeitos não tinham sido detidos até o final dessa edição. A moto pilotada por Talisson foi recolhida ao pátio credenciado.