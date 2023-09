Jovem morre após acidente na BR-262, na Ponte da Aldeia

Foi sepultado nesta quarta-feira, 27/09, o jovem Caique Delfino da Silva, que sofreu um acidente no km 39 da BR-262, na Ponte da Aldeia, na última segunda-feira, 25/09, por volta de 14 horas.

Conforme o registro da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem Caique conduzia uma motocicleta Honda Bros quando colidiu com traseira de um caminhão Mercedes Benz, placa de Viana (ES).

Além da equipe da PRF, foi acionado do socorro do SAMU. O condutor da motocicleta e uma passageira foram encaminhados para a urgência e emergência do Hospital César Leite.

O jovem Caique não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta terça. O velório do rapaz e o sepultamento no cemitério Campo das Flores aconteceram sob forte comoção e presença de amigos e familiares.

Fonte: Portal Caparaó