Vítima fazia vídeos no heliponto do edifício quando tropeçou e caiu de uma altura aproximada de 25 andares

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Uma jovem de 22 anos morreu ao cair do alto de um prédio, em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, na noite deste domingo (8). Caroline Oliveira sofreu uma queda de uma altura de 25 andares e morreu na hora, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo os bombeiros, o irmão da vítima disse que estava com Caroline no heliponto do edifício para gravar vídeos quando a irmã se distraiu e tropeçou.

A Polícia Civil de Santa Catarina informou que abriu inquérito para apurar o caso, mas que “ao que tudo indica a morte foi acidental”. Testemunhas serão ouvidas nos próximos dias.

Os bombeiros foram acionados por volta das 22h. O edifício fica na avenida Atlântica, no centro, principal via da cidade turística que fica às margens da praia Central. A jovem já estava morta quando a equipe de resgate chegou ao local.

A Guarda Municipal de Balneário Camboriú informou que foi chamada para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros, mas que o caso ficou a cargo da Polícia Científica para apurar as circunstâncias do acidente.

O edifício é residencial e informações preliminares dos bombeiros indicam que a vítima estava hospedada a passeio em um dos apartamentos.

Caroline trabalhava como monitora de ônibus escolar, em Itapema, cidade onde morava, a cerca de 14 km de Balneário Camboriú.