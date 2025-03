Jovem morre ao colidir moto contra caminhão

CARATINGA – Wasley Basílio Ferreira, de 28 anos, morreu na manhã desse último sábado (8), em um acidente na BR-116, perto da balança de pesagens de veículos, na saída de Caratinga para Santa Rita de Minas.

A colisão envolveu uma motocicleta com dois ocupantes e um caminhão F4000, que transportava gado. O carona da motocicleta foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

O motorista do caminhão F4000 disse que seguia sentido Santa Rita de Minas, enquanto a moto trafegava no sentido oposto, e não conseguiu evitar a colisão.

O impacto foi tão violento que um pedaço da camisa de uma das vítimas ficou preso na carroceria do caminhão. A motocicleta colidiu contra a lateral do veículo e, em seguida, caiu no meio da pista.

Equipes da EcoRioMinas controlaram o trânsito e sinalizaram a área até a chegada da Polícia Rodoviária Federal para o registro do acidente e os procedimentos cabíveis. Os policiais realizaram o teste do etilômetro no motorista do caminhão e descartaram sinais de embriaguez.

O corpo da vítima fatal foi removido pelo serviço funerário e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga.