Jovem morre ao colidir caminhonete contra ônibus

UBAPORANGA – O acidente fatal foi registrado nesse último sábado (15), no KM 512, da BR-116, em Ubaporanga. Robson Elias de Assis, 28 anos conduzia uma caminhonete Fiat Strada no sentido Caratinga a Ubaporanga, quando invadiu a contramão e colidiu contra um ônibus da viação RioDoce.

O impacto foi tão violento que a caminhonete ficou completamente destruída e Robson morreu no local. O ônibus que fazia a linha Teófilo Otoni a Caratinga, teve a frente bastante danificada e o para-brisa chegou a quebrar e cair. O motorista sofreu ferimentos leves e foi conduzido ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Dentro do coletivo haviam sete passageiros que não ficaram feridos e foram transferidos para outro ônibus para continuarem a viagem.

A Polícia Rodoviária Federal e a perícia da Polícia Civil estiveram no local para averiguar as causas do acidente.

O corpo de Robson ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado pelos bombeiros militares de Caratinga, e em seguida foi liberado para o Instituto Médico Legal.