Jovem morre em acidente na BR-116

MURIAÉ – Uma mulher de 29 anos morreu após colidir de frente com uma carreta na noite desta segunda-feira (28), na BR-116, na altura da Serra de Belvedere, em Minas Gerais.

A vítima, identificada como Lara Silveira, completaria 30 anos no próximo dia 1º de maio. Segundo informações apuradas no local, o veículo dirigido por ela invadiu a contramão e bateu de frente com uma carreta que seguia no sentido Muriaé.

Com o impacto da colisão, Lara foi arremessada para fora do carro. Equipes da concessionária EcoVias prestaram os primeiros socorros e a conduziram em estado gravíssimo ao Hospital São Paulo, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde.

O motorista da carreta não ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para controlar o trânsito, que operou em sistema de Pare-Siga durante os trabalhos de resgate e remoção dos veículos. A perícia da Polícia Civil também esteve no local para investigar as causas do acidente.

Fonte: Rádio Muriaé