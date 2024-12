Jovem more ao colidir bicicleta em micro-ônibus no centro de Manhuaçu

MANHUAÇU – O trabalhador Thalles Silveira da Rocha, 26 anos, sofreu ferimentos graves num acidente no início da manhã desta terça-feira, 03/12. Numa bicicleta, ele bateu num micro-ônibus na esquina da rua Antônio Welerson com a rua Etelvino Guimarães, no centro de Manhuaçu. O homem foi socorrido com suspeita de traumatismo craniano e faleceu horas depois.

De acordo com o tenente Werner, da Polícia Militar de Manhuaçu, o acidente foi às 5h40. “Segundo relatos de testemunhas oculares que estavam no local dos fatos, o motorista do micro-ônibus convergiu para subir a Etelvino Guimarães, quando esse ciclista estava descendo a rua, estava na contramão e veio a bater no ônibus. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conduziu a vítima para a Unidade de Urgência e Emergência do Hospital César Leite”, detalhou.

A perícia técnica da Polícia Civil também foi acionada para os levantamentos no local. Segundo o relato dos Bombeiros, o ciclista teve um traumatismo crânio-encefálico e foi socorrido num quadro grave. Infelizmente, ele não resistiu e faleceu horas depois.

O oficial da PM explicou que o micro-ônibus estava sem passageiro, pois o motorista estava levando para manutenção na oficina. O proprietário da empresa esteve no local e o condutor é devidamente habilitado.

Fonte: Portal Caparaó