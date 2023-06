Jovem grávida consegue fugir de cárcere privado com filho de um ano

Uma jovem de 22 anos conseguiu fugir de um quarto, na madrugada desta quarta-feira (28/6), onde ficou trancada por oito horas, em Governador Valadares, Região do Vale do Rio Doce.De acordo com a Polícia Militar (PMMG), ela, que está grávida de quatro meses, pegou o filho e conseguiu sair do cômodo, onde era mantida pelo marido, de 29 anos, que é agressivo, segundo ela.

Durante a noite, o homem teria tido uma crise de ciúmes e a agrediu, apertando o seu pescoço. Segundo o Boletim de Ocorrência, ele também mordeu a boca da jovem, provocando um inchaço, logo após, trancou a vítima dentro de um quarto. A jovem passou várias horas com pouco acesso à comida. O agressor colocou um balde no quarto para que ela fizesse as necessidades fisiológicas no quarto mantido trancado, informou a polícia. No fim da manhã, aproveitando um descuido do homem, a mulher pegou o bebê no colo e saiu da casa sem que ele percebesse. Policiais que estavam fazendo patrulhamento na região do Bairro Jardim Pérola a viram e, desesperada, ela contou a situação. A vítima informou que, por diversas vezes, foi agredida e ameaçada por ele, caso ela denunciasse aos órgãos de segurança. O casal estaria junto há cerca de um ano e meio.