Jovem flagrado com submetralhadora artesanal e moto adulterada

MANHUAÇU – Na madrugada deste domingo (23), um jovem, 24 anos, foi preso no bairro Ponte da Aldeia, em Manhuaçu, por porte ilegal de arma de fogo, adulteração de veículo automotor e descumprimento de medida protetiva.

Após informações de que um indivíduo havia ameaçado uma pessoa em Ponte do Silva e seguido para Manhuaçu, equipes policiais localizaram e abordaram o suspeito. Com ele, foi apreendida uma submetralhadora artesanal calibre .380. Além disso, a motocicleta que ele conduzia estava adulterada, com placa irregular.

O autor foi preso e conduzido à Delegacia, junto com os materiais apreendidos.

“Informações podem ser feitas pela comunidade no 190 telefone de emergência ou 181 disque denúncia unificado”, avisa a PM.