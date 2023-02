Jovem flagrado com maconha afirma estar traficando por falta de emprego

PINGO-D’ÁGUA – Militares do destacamento de Pingo-d’Água realizaram uma apreensão expressiva de maconha na noite dessa última quinta-feira (23). O autor, um jovem, 20 anos, admitiu o crime e ainda chegou a dizer que estava traficando por falta de emprego.

Durante o turno de serviço, a equipe abordou um jovem e durante busca pessoal, foram encontradas duas buchas de maconha. Em seguida, a guarnição foi até a casa do autor, no bairro Sacramento, onde foram localizadas mais 28 buchas da mesma droga, além de um tablete grande de maconha.

Segundo a PM, o suspeito possui passagens pelo crime de tráfico de drogas e alegou que estava traficando porque estava desempregado. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Polícia Civil, em Caratinga, juntamente com o material apreendido.