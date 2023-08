Jovem executado no Clube do Sol, em Manhuaçu

MANHUAÇU – Um jovem foi executado na noite desta quinta-feira (24) no conjunto habitacional Clube do Sol. Davi Alves de Paula Cunha, 20 anos, foi morto a tiros.

Por volta das 22 horas desta quinta-feira, a Polícia Militar foi acionada para comparecer onde havia ocorrido um homicídio. No local, as equipes depararam com a vítima caída ao solo, ferida e já sem os sinais vitais.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao local constatando que a vítima foi atingida por múltiplos disparos de arma de fogo, sendo recolhidas diversas cápsulas de munições.

Os militares levantaram informações que os autores chegaram na casa da vítima e começaram a atirar contra ela, porém a vítima fugiu sendo perseguida e alcançada pelos autores que efetuaram os disparos atingindo-a.

As equipes policiais iniciaram as diligências para localizar os autores do crime e segue em rastreamento. A população pode auxiliar através de denúncias pelo 190 ou disque denúncia unificado 181.

“Vale ressaltar que a vítima possuía diversas passagens policiais por envolvimento com tráfico de drogas, receptação, lesão corporal e homicídio”, informou a PM.