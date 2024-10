Jovem executado no Bairro Aparecida I

Vítima tinha uma extensa ficha criminal com passagens por homicídios e tráfico de drogas

CARATINGA – Alax Gregório, 19 anos foi executado na manhã dessa sexta-feira(25). O crime aconteceu na rua Sebastiana Maria de Jesus, no bairro Aparecida I, em Caratinga.

De acordo com o tenente Lessa, a Polícia Militar recebeu uma ligação, através do 190, informando que um indivíduo havia sido baleado e estaria pela rua pedindo socorro. Os militares foram para o local e receberam a informação que havia uma segunda vítima, essa fatal, que estaria dentro de um imóvel.

“Inicialmente teria chegado uma motocicleta Bros de cor vermelha com detalhes pretos, com dois ocupantes. O garupa desceu e já começou a efetuar os disparos. A primeira vítima de 20 anos foi atingida primeiro, e posteriormente a segunda de 19 anos, que foi a vítima fatal, foi atingida. Ela estava sentada próximo à escada da própria casa e começou deslocar sentido ao interior, e o autor foi perseguindo-a e realizou a execução já dentro do imóvel”, explicou o tenente Lessa.

A vítima de 20 anos foi socorrida por terceiros ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

A perícia da Polícia Civil recolheu 20 cápsulas de arma de fogo e constatou que no corpo de Alax havia aproximadamente 16 perfurações.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima fatal tinha uma extensa ficha criminal com passagens por homicídios, tráfico de drogas, entre outras. A PM está trabalhando para prender os autores e descobrir a motivação do crime, que pode estar ligada aos homicídios cometidos por Alax.

Até o final desta edição, nenhum suspeito tinha sido detido.