Jovem envolvido com tráfico de drogas é assassinado no bairro Esperança

CARATINGA – Na madrugada dessa segunda-feira (9), Dyone Anacleto da Silva, 25 anos, foi assassinado na rua Quirino Eugênio, no bairro Esperança, quando estava comercializado drogas, de acordo com a Polícia Militar.

O crime aconteceu por volta de 1h. A polícia foi acionada por populares e também pelo Corpo de Bombeiro Militar, relatando que no local, uma pessoa estaria caída em via pública, após ter sido alvejada por disparos de arma de fogo. A vítima é de Vitória/ES, e estava a menos de 30 dias em Caratinga.

Testemunhas disseram que antes do crime viram a vítima sentada em um banco de madeira que fica na calçada próximo a uma lanchonete, e no momento chegaram a ouvir aproximadamente quatro disparos, e Dyone caído ao chão agonizando, quando populares prestaram socorro.

Ainda de acordo com a polícia, “quando a vítima foi preparar uma porção de drogas, ao retornar, foi assassinado por um indivíduo que estava a pé”.

A perícia técnica da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe no local e encontrou dois projéteis de arma de fogo

Embora a vítima estivesse na rua com sua esposa, ele residia do lado onde ocorreu o crime; e na escada de acesso a casa, havia dinheiro e alguns invólucros com cocaína.

A esposa de Dyone permitiu a entrada da polícia em sua residência, onde foram encontrados dinheiro e drogas. Em uma cama, estava um prato com uma colher, e nele havia resquícios de pó branco que teria sido usado para efetuar alguma mistura para preparar drogas. Tinha também uma sacola com várias cápsulas vazias e uma balança. Em outra sacola, a PM encontrou porções de maconha, e em outras duas, 133 pinos de cocaína. Debaixo do colchão, havia uma sacola com crack e outra balança, além de R$ 509,00.

Uma testemunha viu quando um indivíduo com uma mochila nas costas, aparelho nos dentes, magro e negro, veio no sentido rua Muriaé – Quirino Eugênio, chegou sem falar nada, sacou a arma e efetuou os disparos. Logo após o cometimento do crime, o autor evadiu pela rua Quirino Eugênio.

Nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.