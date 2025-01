Jovem é vítima de tentativa de homicídio no bairro Matinha

MANHUAÇU – Um jovem, 28 anos, foi vítima de tentativa de homicídio neste domingo (26). O crime aconteceu na rua Santa Rita, bairro Matinha, em Manhuaçu.

A Polícia Militar foi informada sobre o fato. No local, constatou-se que a vítima foi atingida na costela e no braço. Populares prestaram os primeiros socorros, e o jovem foi encaminhado ao hospital para cirurgia. A vítima relatou que dois indivíduos em uma motocicleta efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção e fugiram sentido ao bairro Santa Terezinha.

A Perícia da Polícia Civil compareceu ao local e recolheu dois estojos de munição calibre 9mm, além de verificar danos em um veículo próximo.

As equipes policiais iniciaram as diligências e seguem em rastreamento para localizar os envolvidos no crime. A população pode auxiliar através de informações pelo telefone de emergências policiais, 190 ou pelo disque denúncia unificado, 181.

“Vale ressaltar que a vítima possui diversas passagens policiais por envolvimento com tráfico de drogas, homicídio consumado, ameaça, entre outras”, informou a PM.