Jovem é rendido por assaltantes dentro de casa no Limoeiro

CARATINGA – Um roubo à mão armada foi registrado pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (8), no bairro Limoeiro.

A vítima, um jovem de 24 anos, contou à polícia que estava em sua residência, quando chegaram dois indivíduos, sendo um magro, trajando calça e blusa camuflada com capuz, e máscara “rajada”, e o segundo baixo, forte, barba cheia, trajando camisa de cor azul.

O autor mais magro portava uma arma de fogo aparentando ser revólver cromado. Os autores entraram pela porta da frente que estava somente encostada e ao visualizá-lo um deles proferiu os seguintes dizeres: “ele disse que não tinha ninguém aqui”.

Um assaltante apontou a arma de fogo para a vítima e pediu o dinheiro que ele havia recebido. Em seguida, a vítima teve braços e pernas amarrados e a boca o amordaçada com uma camisa.

Os autores levaram m aparelho celular, um cofre, com aproximadamente R$500,00, um par de sapatos e perfumes diversos, e depois fugiram.

ATITUDE ESTRANHA

A vítima contou que o colega de serviço que mora com ele, disse que também foi amarrado e que após o fato, saiu de casa dizendo que iria atrás dos autores. Ele disse ainda que saiu para ligar para o encarregado da empresa onde eles trabalham. Depois foi até um bar fazer um lanche e só então retornou para casa.

Uma testemunha disse à polícia que estava em casa e ouviu alguns indivíduos estranhos chamando pelo apelido “PL” (o mesmo do colega de residência da vítima). Ela também teria visto três homens com roupas escuras, capuzes e máscaras saindo tranquilamente da vila com três malas pretas sentido a avenida Ana Pena de Faria.

A Polícia Militar fez contato com alguns moradores nas imediações. Sem citar nomes temendo represálias, disseram que constantemente são vistos indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas do bairro Aparecida e da “Rua do Sal” naquele endereço, procurando pelo colega de moradia da vítima. Segundo os moradores, eles usam entorpecentes. A vítima do assalto confirmou que na vila, os indivíduos e o colega ficam fazendo uso de entorpecentes, e ele já teria advertido o advertido. Este colega que deixou a residência, supostamente para fazer uma ligação pedindo ajuda, tem passagem por roubo em 2017 na cidade de São Paulo.

Nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição.