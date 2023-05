Jovem é preso suspeito de matar a mãe e a filha em Caratinga

A notícia das mortes de Marcia Aparecida de Souza Silva, 44 anos, e Ágata Elen Silva Gomes, 6 anos, deixou perplexas as pessoas que acompanhavam o desaparecimento da avó e neta. A perplexidade aumentou ao saber quem seria o suspeito: João Marcelo da Silva, 24, que é filho de Marcia Aparecida e pai de Ágata. Os corpos foram encontrados nesta quarta-feira (10).

De acordo com o tenente Danilo, o crime aconteceu entre a Serra da Embratel e o distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga. Durante patrulhamento uma senhora estava na delegacia para fazer registro do desaparecimento da irmã. Enquanto isso, Maria foi encontrada morta em uma área de mata, cerca de 20 metros de sua residência. No local foi apreendido um pedaço de madeira, e na cozinha e na varanda da residência havia sangue.

O filho da vítima é o principal suspeito. “A atitude dele quando do encontro do cadáver da mãe levantou as suspeitas”, disse o delegado Sávio Moraes.

Na residência moravam a mãe do suspeito, ele e sua filha. João Marcelo foi conduzido para delegacia de Polícia Civil, e segundo o delegado, o “jovem apresentou um comportamento frio e não esboçou nenhum tipo de remorso ou comoção pela morte da mãe e falava que não sabia onde a filha estava”.

Conforme o delegado, durante o depoimento, o jovem caiu em contradição por diversas vezes. Outra informação colhida pela Polícia Civil, aponta que o jovem é usuário de drogas e que foram encontrados pinos de cocaína no quintal da casa.

Por volta das 15h dessa quarta-feira, o jovem contou onde estava o corpo da filha, “assumindo indiretamente a autoria do crime’, observou o delegado. Ele foi com a PC até o local e apontou onde estava o cadáver da filha. Incialmente acredita-se que Ágata foi morta por asfixia, mas somente um laudo irá apontar a real causa. O corpo de Ágata foi encontrado em uma mata, perto da casa onde eles viviam. O cadáver da criança foi coberto por folhagem.

Conforme a polícia, o jovem confessou os crimes, mas não disse qual teria sido a motivação. Ele recebeu voz de prisão, sendo conduzido para o presídio de Caratinga.