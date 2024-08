Jovem é preso por tráfico de drogas

CARATINGA-A Polícia Militar prendeu na noite dessa quarta-feira(7)um autor de 18 anos, envolvido com o tráfico de drogas em Caratinga.

A prisão ocorreu na rua Coronel Chiquinho, no bairro Esperança.

Equipes realizaram operação com a finalidade de prevenir crimes violentos naquela localidade

Durante as ações, foi abordado o autor, sendo encontrado com ele 17 pedras de crack, 21 buchas de maconha, um tablete da mesma droga, embalagens e R$ 104,00. O autor foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.