Jovem é preso por tráfico de drogas durante operação em festa na zona rural de Alto Jequitibá

ALTO JEQUITIBÁ — Um jovem de 20 anos foi preso na noite de domingo (25) por tráfico de drogas durante uma operação policial no Córrego dos Tavares, zona rural de Alto Jequitibá. A ação foi desencadeada após denúncias de que uma festa em uma chácara estaria servindo como ponto para consumo e comercialização de entorpecentes.

Ao chegar ao local, a equipe da Polícia Militar identificou um veículo saindo da festa com quatro ocupantes em atitude suspeita. Durante a abordagem, foi realizada busca pessoal nos passageiros, e com um deles foram localizados sete papelotes de cocaína e R$ 53 em dinheiro.

Diante da situação, o jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de plantão. O veículo, conduzido por um motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi removido para o pátio credenciado do Detran.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas e do apoio da população no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade na região.