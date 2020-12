Jovem é preso depois de roubar em mercearia

PINGO D’ÁGUA – Um jovem de 19 anos foi preso depois de roubar em uma mercearia no município de Pingo D’Água, nesta última terça-feira (8). O crime foi registrado na rua Elido Faustino, bairro Santo Agostinho.

Segundo a vítima, que é funcionária da mercearia, o jovem entrou como cliente normal e após alguns minutos, anunciou o assalto com uma arma de fogo.

Com informações de populares, a Polícia Militar conseguiu localizar o suspeito em sua residência, bem como o material roubado, R$ 217,00, as roupas e um simulacro de arma de fogo utilizada no roubo. Toda a ação foi filmada por circuito de câmeras do local.

O jovem confessou o crime, sendo ele preso e conduzido até a delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos.