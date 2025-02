Jovem é preso com pedras de crack e quase 8 mil reais

MANHUAÇU – Um jovem, 22 anos, foi preso por tráfico de drogas nesta segunda-feira (3) na rua Esperança, bairro Santa Luzia, em Manhuaçu. Durante a ação, a Polícia Militar apreendeu entorpecente e quase 8 mil reais.

No decorrer do patrulhamento, uma equipe da PM avistou o rapaz em atitude suspeita, carregando uma sacola plástica. Ao perceber a presença policial, ele demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem.

Durante a verificação, foram encontradas dentro da sacola 17 pedras de crack e a quantia de R$ 7.867,00 em dinheiro. O autor relatou que teria recebido R$ 200,00 para transportar a sacola até um campo de futebol no bairro, onde a entrega seria feita a uma mulher.

O autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos.