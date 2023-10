Jovem é preso com motocicleta adulterada

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por intermédio da 14ª Delegacia de Polícia em Inhapim/MG, cumpriu, na manhã desta quinta-feira, mandado de busca e apreensão no Córrego Tabajara, localizado a 60km do centro urbano de Inhapim, e prendeu em flagrante um jovem, 18 anos, por ocultar e manter em depósito motocicleta com sinais identificadores adulterados.

As investigações se iniciaram a partir da notícia de que motocicletas clonadas estariam sendo utilizadas na exibição de manobras na via pública e gerando perigo de dano para os transeuntes da localidade.

Em uma das informações repassadas à PCMG, foi possível verificar que a placa da moto utilizada pelo suspeito era de uma mulher residente no Município de Rio Claro/SP, fato devidamente confirmado após consulta aos sistemas informatizados.

Em contato com a real proprietária, ela encaminhou aos policiais civis fotos do veículo original e afirmou desconhecer o local onde o clone estaria circulando.

Durante as apurações, foram captadas imagens que comprovavam a utilização da motocicleta com indícios de adulteração em manobras não autorizadas. Diante disso, foi representado, junto ao Poder Judiciário, pela expedição de mandado de busca e apreensão a fim de que houvesse o recolhimento do veículo adulterado, sendo que a determinação judicial foi cumprida na data de hoje.

O investigado alegou que comprou a moto por R$ 6.000,00 de um desconhecido a partir de contato em uma rede social. Segundo a vistoria do setor de trânsito da unidade policial, o chassi da motocicleta está adulterado, assim como o motor, no qual é possível visualizar parte da numeração original suprimida.