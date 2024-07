Jovem é preso com arma de fogo no Doutor Eduardo

CARATINGA- Na noite do último sábado (20), uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de um jovem de 20 anos por porte ilegal de arma de fogo no bairro Doutor Eduardo. A operação visava combater homicídios na região, quando os militares receberam informações que o jovem estaria armado.

Durante o patrulhamento, os militares identificaram o jovem mencionado na denúncia. De imediato, foi realizada a abordagem e, durante a busca pessoal, encontraram um revólver calibre .32 dentro da blusa do acusado com seis cartuchos, sendo duas munições já picotadas e quatro intactas.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências legais.

A colaboração da comunidade através de denúncias tem sido fundamental para o sucesso das ações da Polícia Militar.