Jovem é preso após arrombar igreja, furtar e defecar em cesto de ofertas

BOM JESUS DO GALHO – Um jovem de 21 anos, foi detido após arrombar, furtar e defecar no cesto de ofertas de uma igreja católica que fica no córrego dos Capitães, zona rural de Bom Jesus Do Galho. O fato foi registrado pela Polícia Militar na tarde desta terça-feira (9).

Uma testemunha repassou características do autor à Polícia Militar, que constatou se tratar de um jovem que teria praticado alguns furtos na cidade recentemente.

Foram realizadas diligências e o autor foi localizado na porta de um bar, e ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir, mas foi abordado.

Com o autor foi localizado o dinheiro furtado, R$ 23,00, bem como dois envelopes utilizados para contribuição do dízimo.

O jovem foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil em Caratinga, onde teve seu auto de prisão em flagrante ratificado.