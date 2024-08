Jovem é presa com drogas em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA- Uma jovem de18 anos foi presa nessa terça-feira(13), por tráfico de drogas na rua Maria de Lima, em Piedade de Caratinga.

Com ela foram apreendidos R$ 305,00, 30 pedras de crack e um aparelho celular.

Militares abordaram a autora e ao pedir para ela se levantar, deixou cair uma sacola com diversas pedras de crack já embaladas e prontas para o comércio, além da quantia em dinheiro que estavam separadas e junto com a droga.

Com base nas denúncias de que ela é envolvida com tráfico de drogas e relatos que o comércio de entorpecentes ocorre por delivery, através do aplicativo de whatsapp, foi também aprendido um aparelho celular que estava com ela. Autora foi presa em flagrante e encaminhada para delegacia.