Jovem é encontrada morta dentro de casa no bairro Limoeiro, em Caratinga

Caroline Alexia Ferreira Mota, 25 anos, conhecida como “Saory” foi encontrada morta na noite dessa terça-feira(19), em seu apartamento no bairro Limoeiro.

O namorado da jovem estava no local quando os bombeiros militares e a polícia chegaram.

Familiares de Saory disseram que ela tinha marcas de agressões anteriores, supostamente causadas pelo namorado, embora ele afirme que ela tenha tirado a própria vida. A família acredita que houve agressão e não aceita a versão do namorado, que será constatada pela perícia da Polícia Civil.