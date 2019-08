Jovem e empreendedor

Yan Evangelista, morador do Bairro Esperança, fala o que lhe motivou a ter seu próprio negócio e afirma que quer gerar empregos em Caratinga

CARATINGA- A trajetória de Irineu Evangelista de Souza, primeiro Barão, depois Visconde de Mauá, é uma verdadeira aula de empreendedorismo. Ele começou a trabalhar como caixeiro em uma loja que sobrevivia do tráfico de escravos. Com uma visão impressionante de negócios, saldou uma dívida histórica do seu empregador com uma firma de importação e exportação inglesa instalada no Brasil. Antes dos 20 anos, fez a sua primeira fortuna ao receber do governo o pagamento por ações que ele havia comprado a 20% do valor, anos antes.

E não é só o sobrenome que Irineu Evangelista tem em comum com Yan Wesley André Evangelista, 17 anos, morador do bairro Esperança em Caratinga. O garoto, que teve seu primeiro emprego aos 14 anos, como embalador em um supermercado, oportunidade que conquistou como guardinha da Fundação Cidade dos Meninos (Funcime), decidiu há algum tempo que queria ser o dono do seu próprio negócio.

Em entrevista ao DIÁRIO, ele fala sobre a decisão e o que lhe motivou a se tornar um empreendedor tão jovem. Ele possui um canal no YouTube (Yan Evangelista – Empreender Jovem) e um site onde compartilha seu conhecimento com o público: https://empreenderjovem.com/.

Quando você entendeu que deveria ter seu próprio negócio?

Mais ou menos em 2017, eu já tinha uns meses trabalhando no supermercado e comecei a perceber que eu era um funcionário bom, mas, independentemente do quão bom eu fosse, iria ganhar o mesmo salário que todo mundo. Parei pra analisar e vi que qualquer coisa que eu fizesse trabalhando pra mim mesmo iria ganhar mais. Me veio essa sacada na mente: “Pô, eu tenho que sair daqui e trabalhar pra mim mesmo”. Em setembro de 2017, comecei meu primeiro negócio, vendia perfume, cosméticos, várias coisas.

Como sua família reagiu?

Inicialmente, eu não saí do trabalho para empreender, até porque o contrato tinha data de validade, depois eu tinha que sair de qualquer forma, mas eu combinei os dois. E, sim, minha família achou muito estranho, porque as famílias esperam que o jovem estude, faça uma faculdade e arrume um bom emprego. Esse é o sucesso para todo mundo, é o que todo mundo espera de todo jovem. Minha família achou muito estranho, não apoiou de forma alguma. Isso é normal porque empreender não é um negócio seguro, você pode quebrar, seu negócio pode dar errado. E a família acho que é a segurança nossa, por isso que meu pai, minha mãe, todo mundo achou estranho, ruim, quando eu falei o que ia fazer.

Este foi seu primeiro negócio. Por que decidiu partir para outro ramo?

Aí girou outra chave na minha cabeça. Eu era muito tímido, vocês não têm ideia quão tímido eu era. E foi muito difícil pra mim aprender a vender, não é uma coisa simples. Li muitos livros, vi muitos vídeos, fiz vários treinamentos presenciais e, mesmo com o tempo, mesmo eu ficando bom mas vendas, eu percebia que eu não conseguia aumentar o lucro mensal de R$ 1.200. Era esse o meu teto, nunca passava disso. Eu pensei: “Preciso trabalhar com alguma coisa que me gere mais dinheiro, até quando eu não estiver trabalhando”. Foi aí que eu comecei com o Marketing Digital.

Mas, você chegou a ter algum prejuízo com a venda de cosméticos?

No começo um pouco sim, porque eu não era nada bom em vendas. Mas, com um mês, dois meses, foi estabilizando e só lucro depois.

Como você adquiriu essas noções de Contabilidade e Administração?

Aprendi tudo. Tudo que sei hoje, que sou hoje, aprendi lendo, em treinamentos presenciais, cursos na internet, comprei vários online para aprender. Então, tudo que eu sou, qualquer um pode ser. É só estudar.

Retomando ao assunto de seu segundo e atual negócio, fale um pouco sobre a proposta do seu trabalho.

De uma forma muito simples para que vocês possam entender. Eu pego o produto de outras empresas e ajudo a vender através da internet. Por exemplo, você tem um produto x e não vende tão bem, eu vou até você, pego seu produto, vendo através da internet e ganho uma comissão. E, às vezes, eu também ajudo outras empresas a se posicionaram na Internet, aquelas que não têm o conhecimento de como posicionar a marca na internet. Ajudo também os pequenos empresários, que às vezes têm um produto que não vende muito bem, vou lá e ajudo eles a vender.

E o que lhe despertou interesse nesse investimento?

Eu tinha certeza que aquilo ia dar pra mim. Eu olhei para negócio e entendi que era uma coisa que eu gostava, eu amo internet, acho que todo jovem gosta de internet. E eu vi que só dependia de mim, então eu poderia parar de vender perfumes, que exigia de mim muito esforço físico e ir para o Marketing Digital que exigia esforço mental. E que a longo prazo seria mais benéfico pra mim, eu tinha uma oportunidade de criar uma renda passiva, um negócio que me gera dinheiro a todo momento, mesmo quando não estou trabalhando.

Você chegou a vender doces na rua para alavancar seu negócio. Como foi isso?

Isso foi em janeiro desse ano. Eu já estava trabalhando com Marketing Digital, mas eu pensei: “Eu tenho que fazer uma coisa diferente. Estamos começando 2019, daqui a pouco faço 18 anos, eu preciso realmente ganhar dinheiro com esse negócio”. Fiquei janeiro, fevereiro, março e abril tentando pensar em alguma coisa pra eu dar um salto no meu negócio, para poder aumentá-lo. Eu pensei em vender doce na rua, admito que pensei nisso mais ou menos em fevereiro desse ano, mas só fui criar coragem em maio. Foi quando eu consegui parar de me importar com que os outros pensam, parar de me importar com tudo e ir atrás do meu objetivo. Nessa etapa eu estava sem dinheiro nenhum, não tinha nada, peguei o cartão de crédito, comprei os ingredientes para fazer os docinhos e fui para a rua. Eu usava uma plaquinha: “Ajude um pequeno empresário a criar o primeiro negócio”. E quando eu chegava na pessoa, eu nunca falava da plaquinha. Falava dos benefícios daquele doce: “Meu senhor, muito boa tarde, tenho aqui um brigadeiro muito bom, apenas R$ 2, você pode levar para seus netinhos, filhos; se levar cinco vai pagar apenas R$ 10. Posso até te dar um desconto”. Consegui o que eu queria, que era quinhentos e poucos reais e deu pra eu me inserir melhor no mercado. Até aí eu trabalhava com o tráfego orgânico na internet, eu só produzia conteúdo, mas eu resolvi fazer anúncios na internet dos produtos que eu trabalho, no Facebook, YouTube, Google, Instagram, tudo. E eu precisava de dinheiro para investir nesses anúncios.

E o seu negócio tem atingido suas expectativas?

Sim. Nos últimos meses, sim. É um pouco difícil fazer todo o controle do negócio, somos só eu e meu irmão, agora ele me ajuda. Mas, a tendência é que daqui três, quatro meses eu consiga até contratar outros jovens para trabalhar comigo, porque à medida que o negócio vai crescendo, demanda um pouco mais de trabalho e acabamos não dando conta. E tem que ter planejamento, não adianta ir muito apressado, é etapa em etapa.

Muitas pessoas têm medo de arriscar. E se amanhã não der certo?

Bom, se não der certo eu volto para a rua sem pensar duas vezes. Se hoje não der certo, eu volto pra rua. Se daqui cinco anos eu quebrar, eu volto pra rua para vender, porque o negócio é muito lucrativo. É difícil dar o primeiro passo, mas depois disso… Tinha dias que o mínimo que eu fiz no dia foi R$ 50 de lucro. Mas, no máximo foi R$ 120 de lucro no dia. Isso trabalhando pra mim mesmo, então, acredito eu, de forma alguma que eu volte a trabalhar de carteira assinada. Já entendi que é mais lucrativo assim, é assim que eu vou continuar.

Você conhece muitas pessoas da sua idade, que tiveram essa coragem que você teve de empreender?

Agora eu conheço. Admito que antes de eu sair à rua para vender os doces, antes de postar aquela foto no Instagram e criar meu canal no YouTube, me achava o único moleque de 17/18 anos que quer empreender. Mas, vi que tem muitos, que assim como eu querem empreender, não ter emprego fixo, mas gerar empregos. Muitos jovens espalhados, tanto aqui em Caratinga, quanto em Minas e em todo o País.

Qual o principal empecilho para que esses jovens alcancem seu objetivo?

A principal dificuldade é a falta de incentivo, porque na cidade em nenhum lugar você vê uma referência, um jovem empresário de 15/16/17 anos. E nas escolas, em casa, ninguém espera que o jovem ao invés de fazer uma faculdade e procurar um emprego, vá empreender. Não tem apoio de nenhuma parte da sociedade. Todo mundo olha um empresário de sucesso como uma pessoa única, um cara muito inteligente, uma pessoa que teve sorte, mas, qualquer um pode ser empreendedor, a partir do momento que decide que vai ser. Se você tem vontade, você consegue, é só estudar muito e praticar. Parar de ligar para o que os outros pensam e ir pra cima.

O que você espera para o seu futuro profissional?

Meu objetivo é não trabalhar somente com Marketing Digital, admito que estou nessa área somente para conseguir dinheiro, porque o que eu quero é ter um negócio fixo aqui na cidade. Não tenho ideia do que seja, mas o meu objetivo é nos próximos cinco anos gerar emprego para Caratinga e o Brasil inteiro.