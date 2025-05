Jovem é detido com arma de fogo e munições em Sericita

SERICITA – A Polícia Militar apreendeu, na tarde desta terça-feira (13), uma arma de fogo e munições durante patrulhamento preventivo no município de Sericita. Um homem de 22 anos foi detido por porte ilegal de arma.

De acordo com a corporação, o fato ocorreu na Rua Vice-Prefeito Otacílio Santana. Durante abordagem de rotina, os militares realizaram busca pessoal no suspeito e localizaram um revólver calibre .32 em sua cintura. Além disso, seis munições foram encontradas no interior de uma mochila que ele carregava.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.