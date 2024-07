Jovem é assassinado com pelo menos quatro tiros

CARATINGA- Victor Manoel Coelho da Silva, 19 anos foi assassinado na manhã dessa terça-feira(9), na rua José Trindade Bento, no bairro Esperança I.

De acordo com informações obtidas no local, Victor estava levando a companheira ao posto de saúde, quando passou uma moto com dois indivíduos e vários disparos de arma de fogo foram efetuados, sendo que três atingiram as costas da vítima e um o ombro, que saiu na axila e entrou na costela.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo para funerária após os trabalhos de praxe.

O comandante do 62º Batalhão da PM, tenente-coronel Gustavo esteve no local com várias equipes para levantar as informações necessárias.