Jovem é assassinado às margens da BR-116 em Caratinga

Frederico Elias dos Santos, 23 anos foi assassinado às margens da BR-116, em Caratinga. O corpo foi encontrado pelo tio do rapaz no meio do mato, próximo a uma mancha de sangue e uma faca, nesse domingo (19). De acordo com informações da Polícia Militar o jovem teria passado a noite em uma zona boêmia e não teria voltado para casa no bairro Doutor Eduardo.

Fred, como era conhecido, tinha passagens pela polícia e teria saído do presídio há pouco tempo. Como o crime aconteceu na área da Polícia Rodoviária Federal, o crime será investigado por eles.

No corpo havia perfurações feitas por arma de fogo e faca.