Conforme as primeiras informações, a vítima estava numa barbearia quando o autor chegou na porta e chamou. Gesiel se aproximou e foi baleado cinco vezes. Os tiros atingiram a cabeça, pescoço e as costas. Ele morreu no local.

O autor saiu a pé em direção ao bairro Santa Terezinha. Ele já está identificado e a Polícia Militar está empenhada na localização.

A vítima Gesiel era morador do bairro São Francisco de Assis e trabalhava como chapa de movimentação de cargas.

