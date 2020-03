Jovem é agredida e tem bolsa roubada

CARATINGA – Uma jovem de 22 anos foi agredida e teve sua bolsa roubada na noite deste último domingo (8), na avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Salatiel.

A moça contou à Polícia Militar que estava deslocando para sua residência, quando uma motocicleta Honda CG de cor preta, com dois indivíduos, parou perto dela, e o carona, desceu e lhe agarrou pelo braço. A vítima tentou se desvencilhar e foi agredida com um soco no peito e logo após, o autor puxou sua bolsa e fugiu na motocicleta sentido a rua Lamartine.

O suspeito que estava no carona é moreno, tem aproximadamente 1,60m, e estava de capacete branco. O condutor estava de capacete vermelho e não desceu da moto, não sendo possível visualizar suas características.

Foi levada da vítima uma bolsa rosa contendo uma carteira com seus documentos pessoais, cartões de banco, R$ 50,00, um celular e um aparelho de medir glicose para diabéticos.

A testemunha, que estava próximo ao local, informou que ouviu a vítima gritar socorro, e viu uma motocicleta cor preta, com a lanterna traseira apagada.

Foram repassadas todas as informações para as viaturas do turno, a fim de identificar e localizar os suspeitos, mas até o momento não foram encontrados. A vítima apresentava lesões no braço direto e reclamava de dores no peito, sendo encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento.

Foi feito rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.