Jovem detido por tráfico em Espera Feliz

ESPERA FELIZ – Neste domingo (19), um jovem, 24 anos, foi preso por tráfico de drogas. A ação da Polícia Militar aconteceu no centro de Espera Feliz.

Durante operação policial, os militares avistaram um indivíduo arremessar algo ao solo, seguido pelo jovem, que também jogou uma sacola no chão. Ambos foram abordados e submetidos à busca pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito com eles.

Durante as buscas no local foi encontrada uma sacola contendo 18 invólucros de cocaína, prontos para serem comercializados. Próximo ao outro indivíduo, foram localizados dois invólucros plásticos transparentes com cocaína e um invólucro plástico contendo uma porção de maconha.

O autor assumiu a propriedade das drogas, afirmando que comercializava cada papelote de cocaína por R$ 50,00 e que os dois invólucros encontrados com o outro indivíduo haviam sido vendidos por ele, porém não havia recebido o valor devido à chegada da equipe policial.

Diante dos fatos o autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia juntamente com o material apreendido para demais providências.