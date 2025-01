Jovem detido com armas em Santa Margarida

SANTA MARGARIDA – Um jovem, 18 anos, foi preso com armas nesta terça-feira (21) no córrego São Félix, zona rural de Santa Margarida.

A Polícia Militar recebeu denúncia anônima relatando que indivíduos estariam em posse de drogas e armamentos. Os policiais cercaram o imóvel e chamaram pelos moradores, momento em que o jovem tentou fugir por meio de uma lavoura, portando uma submetralhadora calibre .380. Após determinação policial, ele arremessou a arma ao solo, mas continuou a fuga, sendo contido e preso. Durante as buscas, uma espingarda de dois canos e três munições calibre .380 também foram apreendidas.

O autor foi preso, e junto do material apreendido, conduzido para Delegacia de Polícia Civil.

“Operação importante na desarticulação de um grupo criminoso relacionado ao tráfico de drogas em Santa Margarida. Este indivíduo que foi preso é suspeito de envolvimento no duplo homicídio ocorrido em Santa Margarida no mês de dezembro de 2024. A Polícia Militar continua em seu trabalho incansável de combate ao tráfico de drogas e criminalidade violenta. Denúncias podem ser feitas pela comunidade no 190 telefone de emergência ou 181 disque denúncia unificado”, avisou a PM.