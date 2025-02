Jovem detido com arma no bairro Dr. Eduardo

CARATINGA – No início da madrugada de sábado (1), a Polícia Militar prendeu em flagrante um jovem por porte de arma de fogo. A ocorrência foi registrada na rua Francisco Conde, bairro Dr. Eduardo.

A Equipe Tático Móvel foi averiguar denúncia dando conta de movimentação estranha de pessoas e possível ilícito em andamento no local averiguado. Assim, a equipe PM deslocou por uma rua paralela, tendo prosseguido com a intervenção por meio de incursão à pé em meio aos arbustos e outros locais de difícil acesso.

“A aproximação foi concluída com sucesso, possibilitando abordagem de indivíduos sentados nas proximidades de uma escadaria da casa denunciada, estando um deles armado com uma garrucha .38, carregada com duas munições intactas”, informou a PM.

O jovem foi preso e levado, junto da arma, para Delegacia de Polícia Civil.