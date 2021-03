Jovem de Santa Rita de Minas precisa de duas doses de medicamento que custa mais de R$ 15.000,00

Campanha para Davi Nunes de Oliveira, diagnosticado com leucemia, tem mobilizado as redes sociais

SANTA RITA DE MINAS- Uma campanha está sendo mobilizada pelas redes sociais com objetivo de ajudar o jovem Davi Nunes de Oliveira, de 21 anos, diagnosticado com Leucemia Linfoide Aguda (LLA). Ele precisa de duas doses de um medicamento que tem o custo de R$ 15.749,05, cada.

A irmã Sara Nunes de Oliveira, em vídeo enviado à reportagem, relembrou a história do jovem. “O Davi nasceu dia 12 de fevereiro de 2000. Desde então, até os 10 anos, era uma criança saudável, apaixonado por futebol. Em dezembro de 2010 o Davi ficou muito fraco e não conseguia fazer o que ele mais gostava, que era jogar bola. Então, no dia 1° de janeiro de 2011 internamos ele em Manhuaçu, descobrimos que o Davi tinha essa doença, leucemia linfoide aguda. Desde então, essa doença veio e voltou várias vezes, inteirando agora no ano passado a quarta vez”.

Ela destaca que Davi já passou por várias fases complicadas do tratamento, como quimioterapia e radioterapia, mas, “nada teve sucesso”. “Quando a gente achava que a doença tinha ido embora e ele tinha se curado, voltava de forma mais agressiva. Chegou em um estágio que o Davi precisa de um transplante de medula óssea. Mas, para fazer o transplante, ele precisa de um remédio que custa R$ 15.749,05 cada dose, e o Davi precisa de duas doses”.

O medicamento é administrado via intravenosa, como infusão contínua ao longo de 28 dias. Ele pode ser repetido por mais ciclos com duas semanas de descanso entre eles. A família decidiu iniciar a campanha solidária “Juntos pelo Davi”, com a intenção de arrecadar o mais rapidamente o valor necessário. “Estamos recebendo doações, pessoas que estão compartilhando da nossa ideia, orando. Uma mobilização muito grande para a nossa cidade de Santa Rita de Minas e a região já está começando a tomar conhecimento da história. Precisamos muito, não temos condições de arcar com as despesas desse medicamento. Toda doação é bem-vinda, tem pessoas que ficam acanhadas de doar R$ 1 ou R$ 2, mas, tudo faz uma diferença muito grande”.

Um jovem cheio de sonhos, que convive com a doença desde infância. Por isso, precisou se adaptar e lidar com muitas dificuldades, como enfatiza Sara. “Quem conhece o Davi sabe que ele é uma pessoa muito feliz, muito alegre, mas, no particular, ele tem muitas debilidades que impedem ele de ser feliz de verdade, que é esse medo de morrer. Ele tem sonho de constituir uma família, de ter filho, aliás, é o maior sonho dele e essa doença impede. Ele não tem o terceiro ano completo, porque começa a estudar, a vida começa a encaminhar, a doença volta, ele passa meses internado, muito tempo. No hospital ele não consegue estudar e ele tem vontade de trabalhar, ter uma profissão e não consegue; ele fala assim: ‘Que empresa vai me contratar, tendo essa doença? Quem empresa vai contratar uma pessoa vivendo mais tempo no hospital do que prestando serviço?’”.

A família já buscou auxílio na Justiça para conseguir o medicamento, no entanto, ainda não obteve resposta e o caso é de urgência. Quem desejar contribuir com a família, pode fazer as suas doações pela conta da Caixa Econômica Federal, em nome de Sara Nunes de Oliveira (agência 0106, Operação 013, Conta 169078-5) ou PIX: 33998069883. “Queria agradecer a todo mundo que já está fazendo suas doações e pedir que não parem, compartilhem, continuem orando. O Davi está internado em Belo Horizonte, no Hospital das Clínicas, minha família conta com as doações e orações. Muito obrigada e vamos seguir firmes”, finaliza.