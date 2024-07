Jovem de Santa Rita de Minas é encontrado morto nos EUA e família faz vaquinha para traslado

Gustavo Lopes de Souza, 25 anos, de Santa Rita de Minas, foi encontrado morto dentro de casa, nos Estados Unidos no último sábado (6). O jovem, conhecido como Dj Tavin, morava no local com a namorada há seis meses.

A família deu início a uma vaquinha virtual para custear as despesas do traslado do corpo para o Brasil. A meta é arrecadar 15 mil dólares. A causa da morte segue em investigação, após realização de exames.

Acesse a vaquinha pelo site https://gofund.me/7e0a1e1f