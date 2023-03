Jovem de Matipó, preso com carne na mala em Lisboa será extraditado para a Holanda nesta semana, diz polícia local

Begoleã Mendes Fernandes, de 26 anos, mineiro de Matipó, suspeito de homicídio e preso em Lisboa com carne na mala, será extraditado para a Holanda ainda nesta semana, de acordo com a polícia de Amsterdã.

Segundo a instituição, a extradição de Begoleã, que está sob custódia de autoridades portuguesas, atrasou. A polícia não informou a data exata para a chegada do suspeito à Holanda.

Begoleã foi preso no Aeroporto Internacional de Lisboa no dia 27 de fevereiro por falsificação de documentos. Ele pretendia viajar para Belo Horizonte e transportava carne na bagagem. Um jornal português divulgou que a carne é de origem humana, mas o laudo oficial ainda não foi divulgado.

Após contato com autoridades da Holanda, país onde o homem vivia, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) português descobriu que ele era suspeito de um homicídio registrado em Amsterdã no dia 26 de fevereiro.

A vítima é o também brasileiro Alan Lopes, de 21 anos, que vivia com a família na Holanda. Begoleã acusou Alan de ser canibal e disse a amigos que foi convidado para a casa da vítima para comer a carne de um homem que ele tinha matado. O suspeito ainda falou que matou o amigo após ele tentar “pegá-lo”.

Fonte: G1